Mercato Parma, ci siamo! E’ in dirittura d’arrivo il sostituto di Suzuki! Cuesta può sorridere, le ultimissime

Mercato Parma, vicino al colpo: il sostituto di Suzuki è ormai alle porte! Si tratta di Vicente Guaita, ex Valencia. I dettagli

Dopo l’infortunio di Zion Suzuki, costretto a un’operazione alla mano dopo la partita contro il Milan, il Parma ha deciso di intervenire sul mercato per garantire al tecnico un portiere titolare di esperienza. La società emiliana ha scelto di non puntare sui giovani Corvi e Rinaldi, preferendo invece un profilo già pronto e affidabile. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’accordo per l’ingaggio dello spagnolo Vicente Guaita è ormai vicino.

Guaita, 38 anni, è cresciuto nelle giovanili del Valencia ed era stato considerato l’erede di Santiago Cañizares. Dopo un prestito al Recreativo Huelva, dove si mise in luce con ottime prestazioni, tornò al Valencia e vi rimase per quattro stagioni, distinguendosi anche in Champions League. Successivamente ha giocato al Getafe per altri quattro anni, prima di approdare nel 2018 al Crystal Palace, dove è rimasto fino al 2023. La sua ultima esperienza è stata al Celta Vigo.

Il portiere spagnolo dovrebbe firmare con il Parma fino al termine della stagione, offrendo solidità tra i pali durante l’assenza di Suzuki, che resterà fuori circa quattro mesi e salterà i primi mesi del 2026. In questo modo Guaita avrà la possibilità di giocare con continuità e garantire esperienza internazionale alla squadra emiliana fino alla conclusione del campionato.

