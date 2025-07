Mercato Udinese, il giovane portiere Tumaku annuncia l’addio ai bianconeri: «Dopo tre anni si chiude un capitolo molto importante della mia vita»

Mercato Udinese, il portiere Tumaku saluta i bianconeri: «Dopo tre anni si chiude un capitolo molto importante della mia vita»

Niccolò Tumaku saluta l’Udinese. Il promettente portiere classe 2009, Niccolò Tumaku, lascia l’Udinese dopo una stagione da protagonista. Estremo difensore titolare dell’Under 16 bianconera, ha contribuito in modo decisivo a rendere la sua squadra la miglior difesa del campionato.

Il suo talento non è passato inosservato nemmeno a livello nazionale: Tumaku ha infatti collezionato diverse convocazioni con le selezioni giovanili dell’Italia. Ad annunciare l’addio è stato lo stesso Niccolò, con un messaggio condiviso sui suoi profili social, salutando così il club che lo ha visto crescere.

PAROLE – Dopo tre anni si chiude un capitolo molto importante della mia vita. In questi anni sono cresciuto sia in campo che fuori. Ogni allenamento, ogni partita, ogni consiglio ricevuto dai mister e dai miei compagni ha lasciato un segno dentro di me fortificandomi. Grazie alla società che ha sempre creduto in me e non mi ha mai fatto mancare nulla anche se ci sono state occasioni in cui la mia prospettiva si discostava da quella adottata, ma ho sempre cercato di dare il mio contributo in modo propositivo.

Qui ho conosciuto persone vere che mi hanno fatto capire che il calcio va oltre a quello che si fa in campo. Infine vorrei ringraziare tutti i miei compagni che per me sono stati come una seconda famiglia, insieme abbiamo affrontato molte battaglie..a volte abbiamo vinto e a volte abbiamo perso, ma nonostante tutto siamo sempre rimasti uniti e non abbiamo mai perso la voglia di imparare e rimetterci sempre in gioco, grazie a loro ho stretto amicizie vere che mi porterò per tutta la vita.

Qui sono cresciuto, ho imparato, ho sognato…ma come tutte le cose belle c’è sempre un inizio e una fine. Grazie di tutto Udinese