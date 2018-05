Dries Mertens, fresco di delusione col suo Napoli, è tornato sul tema Scudetto, ma ha guardato anche avanti, tra Mondiale ed Ancelotti

Mertens è il centravanti del Napoli che ha conquistato 91 punti: «Non era mai successo prima in Italia che con 91 punti in classifica, una squadra non sia riuscita a vincere lo Scudetto. Questa cosa ci ha fatto male» ha dichiarato a Sporza. Quindi è ritornato sulla notte di Inter-Juventus: «Abbiamo seguito la partita in albergo, quel risultato è stato un colpo per il morale ma non abbiamo perso lì il campionato. Se avessimo fatto 96 punti, la Juve ne avrebbe fatti 98 perchè è più forte mentalmente. Non guarderò più le partite in tv».

Quindi volta pagina e dice la sua su Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Napoli: «Mi ha chiamato ma abbiamo parlato poco. Mi ha dato l’impressione di essere una persona amichevole: io gli ho detto che nella mia testa c’è soltanto il Mondiale ora». Per poi proiettarsi all’inizio della manifestazione intercontinentale in Russia: «Vorrei giocare, ovviamente, ma la cosa che conta maggiormente in competizioni di questo tipo è il gruppo. Tutti dovranno sacrificarsi, ma del resto l’ho sempre fatto nel corso della mia carriera: toccherà a me prendere una maglia da titolare».