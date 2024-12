Messi ricorda il Barcellona: «Auguro a loro il meglio. Loro due mi hanno cambiato la carriera lì»

Messi, ex fuoriclasse del Barcellona, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra passato, presente e un bell’augurio ai catalani

A Mundo Deportivo, Leo Messi, attuale giocatore dell’Inter Miami, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul Barcellona tra passato e presente.

LE PAROLE – «Ciò che ricordo maggiormente sono i traguardi raggiunti insieme, dal periodo con Guardiola in panchina al Triplete con Luis Enrique, passando per la Champions vinta con Ronaldinho nel 2006 all’anno dei sei titoli. Il mio auspicio è che il Barcellona possa tornare ad essere quello che era. Sarebbe bello vederlo vincere di nuovo campionato, coppa e Champions League o quantomeno essere in corsa fino alla fine. Guardiola e Ronaldinho sono i due che hanno influenzato in maniera più significativa il mio percorso. Con Pep abbiamo fatto cose straordinarie, mentre Ronaldinho mi ha aiutato molto nei miei primi momenti in prima squadra. Ovviamente ricordo poi anche i miei compagni di squadra, da Iniesta e Xavi ai tre che giocano con me in America: Sergio Busquets, Jordi Albi e Luis Suarez»