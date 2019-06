Messi supera Ronaldo: è lo sportivo più pagato del 2019

Secondo la rivista ‘Forbes’, Leo Messi è lo sportivo più pagato del 2019. Cristiano Ronaldo in seconda posizione, terzo Neymar

Quest’anno Messi e Ronaldo non si sono mai sfidati sul campo, eppure la rivalità non è mancata. Anche a distanza. Se non da un punto di vista strettamente calcistico, i due fenomeni si sfidano a suon di milioni, con l’argentino che ha battuto il portoghese.

Secondo ‘Forbes‘, infatti, la Pulga è lo sportivo più pagato del 2019, con un guadagno di 127 milioni di dollari. Messi precede proprio di una solo posizione Cristiano Ronaldo, che deve “accontentarsi” della seconda piazza, con 109 milioni di dollari di ricavi. Al terzo posto un altro calciatore, Neymar (105 milioni di dollari). Quarto il primo sportivo non calciatore: Canelo Alvarez, campione della boxe (94 milioni di dollari).