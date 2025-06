La seconda giovinezza di Messi all’Inter Miami: il Mondiale per club la sua ‘Last Dance’?

Lionel Messi questa notte darà il via al Mondiale per Club: a Miami l’argentino ha vissuto una seconda giovinezza: questa è la sua Last Dance?

L’approdo di Lionel Messi all’Inter Miami nell’estate del 2023 ha segnato una nuova fase nella carriera del fuoriclasse argentino, dopo un periodo meno brillante al PSG. Lasciando l’Europa per la MLS, Messi ha ritrovato una sorta di “seconda giovinezza”, dimostrando di essere ancora uno dei migliori calciatori al mondo nonostante i suoi 38 anni. Fino ad oggi, la “Pulce” ha disputato 59 partite con l’Inter Miami in tutte le competizioni, mettendo a segno un impressionante bottino di 49 gol e 24 assist. Nel solo campionato 2024, ha realizzato ben 20 reti, un numero che non raggiungeva dalla stagione 2020/2021 con il Barcellona.

L’avventura americana di Messi non è stata solo ricca di gol e assist, ma anche di successi. Con l’Inter Miami, ha conquistato la Leagues Cup nel 2023 e il Supporters’ Shield nel 2024, il trofeo assegnato alla squadra con il maggior numero di punti nella stagione regolare della MLS. A livello individuale, ha ricevuto il titolo di MVP della MLS nella stagione 2023/2024. Il Mondiale per Club potrebbe rappresentare l’ultima grande competizione internazionale per Messi, il cui contratto con l’Inter Miami scade il 31 dicembre 2025. Il suo futuro rimane incerto, ma al momento il suo obiettivo principale è dare il massimo in questo prestigioso torneo.