Messi show a Miami: arriva il primo gol del 2026 contro il… Barcelona! Ecco com’è andata

Leo Messi, che show spettacolare a Miami: primo gol del 2026 contro… il Barcelona! Ecco cosa è successo

Lionel Messi inaugura il 2026 lasciando subito il segno: con il gol realizzato nella notte contro il Barcelona SC, l’otto volte Pallone d’Oro va ufficialmente a segno per la 22ª stagione consecutiva. L’argentino, protagonista con la maglia dell’Inter Miami, ha illuminato l’amichevole di pre-season non solo con una rete che ha fatto tornare indietro nel tempo gli appassionati, ma anche con l’assist decisivo per Berterame, autore del 2-2 finale.

Il momento più iconico arriva al 35’: Messi riceve palla nella trequarti, salta un avversario con la consueta naturalezza, ne supera un secondo e conclude in diagonale battendo il portiere ecuadoregno. Una giocata “alla Messi”, che richiama inevitabilmente il celebre slalom contro il Real Madrid nella semifinale di Champions del 27 aprile 2011, quando dribblò Sergio Ramos e Raul Albiol prima di superare Casillas. A quasi 39 anni, la Pulce continua a evocare le stesse sensazioni di allora.

Curiosamente, Messi ha segnato contro il “Barcelona”, ma non contro il club che lo ha consacrato nella storia del calcio. Il Barcelona SC, o Barcelona Guayaquil, è infatti una delle società più titolate dell’Ecuador, con 16 campionati nazionali. Le sue radici affondano però proprio in Catalogna: il club fu fondato nel 1925 da Eutimio Perez, immigrato spagnolo che decise di omaggiare i colori blaugrana. Una coincidenza che aggiunge un tocco di fascino a una notte già speciale per il campione argentino.

