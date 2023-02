Messi-Psg, la rottura è dietro l’angolo: tre squadre lo aspettano

Messi-Psg, la rottura tra le due parti è dietro l’angolo: ci sono tre squadre che accoglierebbero volentieri La Pulga

Tra Lionel Messi e il Psg potrebbe essere davvero finita. L’incontro tra il padre-agente e il club per il rinnovo non è andato a buon fine e, alla base, oltre alle richieste del club di far abbassare lo stipendio al giocatore, si pensa ci sia la volontà di Leo di continuare a giocare con Neymar, un altro indiziato a lasciare Parigi.

Ecco quindi che, come sottolinea Tuttosport, potrebbe clamorosamente riaprirsi la pista di un ritorno a Barcellona, visto che dalla Spagna si sarebbero riegistrate delle disponibilità a riaccogliere il 10, tentato però anche dall’Inter Miami in Mls. Ultima possibilità un affascinante chiusura al Newell’s, squadra del cuore del giocatore.