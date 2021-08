Messi atteso a Parigi... ma non arriva: manca l'accordo col PSG

Lionel Messi era atteso oggi a Parigi ma non arriverà nella capitale della Francia: manca ancora l’accordo con il PSG

Lionel Messi era atteso oggi a Parigi per iniziare la sua avventura al PSG. Delusione tra i tifosi accorsi in massa all’aereoporto dato che l’argentino non arriverà oggi in Francia.

Come riporta Fabrizio Romano, Messi si trova ancora a casa sua a Barcellona mentre il suo entourage, con papà Jorge in testa, lavorano all’accordo col PSG. Solo una volta definito il tutto, Messi lascerà casa sua.