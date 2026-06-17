Messi da leggenda nell’esordio Mondiale con l’Argentina. Tripletta, record di gol e le lacrime: «Sono stati giorni difficili»

Messi ha segnato una tripletta nell’esordio Mondiale con l’Argentina contro l’Algeria. Il racconto della sua partita

L’esordio della nazionale argentina ai Mondiali 2026 si è trasformato in una notte magica e indimenticabile per tutti gli appassionati di questo sport, firmata ancora una volta dal suo leader indiscusso. Lionel Messi ha inaugurato il suo personalissimo cammino iridato trascinando la formazione albiceleste a un netto e convincente successo per 3-0 contro l’Algeria. Una prestazione assolutamente superlativa sul terreno di gioco, impreziosita da una tripletta decisiva che proietta il fuoriclasse sudamericano sempre più nell’Olimpo sportivo e nella leggenda assoluta del calcio internazionale.

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I record storici: tripletta a 39 anni e vetta dei marcatori

Nonostante la carta d’identità segni ormai i 39 anni, il capitano dell’Argentina continua inesorabilmente a riscrivere le statistiche e i libri di storia. Quella messa a segno contro la compagine nordafricana è la sua prima storica tripletta in un Mondiale, un traguardo impressionante raggiunto in un’età in cui la stragrande maggioranza dei calciatori ha già concluso la propria carriera agonistica. Tuttavia, il dato più clamoroso della serata riguarda il tabellino delle reti complessive: grazie ai tre palloni depositati in rete, la “Pulce” ha toccato l’incredibile quota 16 gol nella competizione, raggiungendo l’ex attaccante tedesco Miroslav Klose come miglior marcatore di tutti i tempi nella prestigiosa storia del torneo intercontinentale.

L’emozione e le lacrime: il retroscena personale

Oltre ai numeri straordinari, la partita ha regalato al pubblico un momento di profonda e umana liberazione emotiva. Tutto lo stadio e le telecamere delle emittenti globali hanno notato le lacrime dopo il primo gol del campione argentino. Presentatosi ai microfoni della stampa nel post-partita, l’attaccante ha voluto spiegare in prima persona il motivo di quel pianto liberatorio, chiarendone la natura privata: «Ho pianto dopo il primo gol, sì… ma era qualcosa di completamente estraneo al calcio».

L’atmosfera attorno alla squadra è parsa fondamentale per permettergli di superare le recenti avversità personali. Ringraziando pubblicamente l’intero ambiente per l’immenso affetto ricevuto, ha infatti aggiunto con sincera commozione: «Ho passato alcuni giorni difficili, ma sono grato a tutta la delegazione e ai miei compagni di squadra perché sono sempre stati al mio fianco, dandomi molta forza».

Una longevità da record e l’importanza della prima vittoria

La fame di successi per questo ennesimo torneo rimane intatta. Quello attuale rappresenta un traguardo di longevità atletica senza precedenti, come sottolineato con fierezza dallo stesso numero dieci: «Questa è la mia sesta Coppa del Mondo, e mi sento ancora in buona forma».

Concludendo l’intervista, il capitano albiceleste ha poi spostato l’attenzione sull’importanza tecnica del successo ottenuto per il prosieguo del girone: «Fortunatamente sto bene, siamo riusciti a vincere una partita difficile. È importante iniziare il torneo con una vittoria nella prima partita, perché non è mai facile in una Coppa del Mondo».