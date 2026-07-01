Quinones e Raul Jimenez firmano il successo dei padroni di casa, ora c’è l’attesa per Inghilterra-Congo. Il Messico batte l’Ecuador

Il Messico continua a coltivare il proprio sogno iridato e conquista con autorità l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale disputato in casa. Davanti a un Estadio Azteca gremito in ogni ordine di posto e trascinati da un tifo incessante, i padroni di casa hanno superato l’Ecuador con un convincente 2-0.

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La sfida si è decisa già nella prima parte del match. A metà del primo tempo, infatti, la formazione centroamericana ha colpito due volte nel giro di pochi minuti, indirizzando definitivamente l’incontro. A sbloccare il risultato è stato Quinones, bravo a concretizzare una delle prime occasioni create dalla sua squadra. Poco dopo è arrivato anche il raddoppio firmato da Raul Jimenez, che ha confermato il suo ruolo di leader tecnico e offensivo della nazionale messicana.

L’Ecuador, nonostante il talento presente in rosa, non è riuscito a reagire con efficacia e ha dovuto arrendersi alla solidità e all’entusiasmo dei padroni di casa.

Con questa vittoria, il Messico prosegue il proprio cammino nella competizione e guarda con fiducia al prossimo turno. Agli ottavi di finale affronterà la squadra che uscirà vincitrice dalla sfida tra Inghilterra e Congo, con l’obiettivo di continuare a sorprendere davanti al proprio pubblico.