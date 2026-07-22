Sorpresa Pisa, Miguel Veloso è ufficialmente il nuovo allenatore della Primavera: ritorno in nerazzurro dopo l’esperienza all’Atalanta

Miguel Veloso è il nuovo allenatore del Pisa Primavera. Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli

Il Pisa guarda al futuro e rinforza la propria struttura tecnica partendo dal settore giovanile. La società nerazzurra ha ufficialmente comunicato che Miguel Veloso è il nuovo tecnico della Primavera. Si tratta di un ritorno di grande spessore e suggestione per l’ambiente toscano, che ritrova una figura carismatica e di grande esperienza internazionale pronta a mettere le proprie competenze a servizio dei giovani talenti del club.

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Ritiro a Casciana Terme per il campionato Primavera 2

Il nuovo corso guidato dall’ex centrocampista portoghese è già entrato nel vivo. Da oggi, infatti, il tecnico prende le redini della squadra di punta del settore giovanile, chiamata ad affrontare la preparazione estiva in vista dei prossimi impegni ufficiali. La rosa nerazzurra si trova già in ritiro nell’ormai tradizionale sede di Casciana Terme, dove proseguirà i lavori fino a sabato 8 agosto per affinare la condizione atletica e assimilare i concetti tattici della nuova guida in vista del prossimo Campionato Primavera 2.

Dalla promozione in Serie A allo staff di Juric all’Atalanta

Quello di Miguel Veloso con il Pisa è un legame profondo, consolidato proprio nella fase finale della sua vita sul campo. Dopo una importantissima carriera da calciatore, ricca di successi e chiusa proprio con indosso la maglia del Pisa, il portoghese ha intrapreso immediatamente il percorso in panchina.

Iniziando come collaboratore tecnico dello staff nerazzurro, Veloso ha dato un contributo fondamentale per il raggiungimento della promozione in Serie A nella stagione 2024-2025. Un’esperienza formativa determinante che lo ha successivamente portato a compiere un ulteriore step professionale, prima di passare all’Atalanta per essere aggregato allo staff del tecnico Juric, dove ha arricchito il proprio bagaglio tattico ai massimi livelli del calcio italiano.

Un nuovo capitolo per la cantera nerazzurra

Ora per Veloso si aprono le porte della prima avventura da capo allenatore, con il compito di valorizzare i ragazzi della cantera pisana e trasmettere la mentalità maturata in anni di palcoscenici internazionali. Il club ha riaccolto il tecnico con forte entusiasmo, chiosando la nota con un caloroso messaggio d’augurio: “Bentornato Miguel! In bocca al lupo!”.