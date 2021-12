Bologna, Mihajlovic: «Vogliamo restare nella parte sinistra della classifica»

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato a Dazn dopo la vittoria esterna sul campo del Sassuolo

Sinisa Mihajlovic a Dazn nel post match del suo Bologna contro il Sassuolo. Le parole dell’allenatore rossoblù :

SASSUOLO-BOLOGNA – «Vinto meritatamente, e abbiamo gestito bene la partita. Sofferto nei primi 10′ minuti ma poi siamo stati bravi. Ai ragazzi avevo detto che era come una finale era importante vincere per tornare nella parte sinistra della classifica. Potevamo fare qualche gol in più, ma oggi siamo stati cattivi davanti alla porta.»

OBIETTIVO – «Questo è un gruppo che cresce. Abbiamo raggiunto il punteggio migliore per quanto riguarda il girone d’andata degli ultimi quattro anni. Stiamo riducendo il gap con le squadre che lottano per l’Europa. Il nostro punto di riferimento è sempre stato il Sassuolo e per ora siamo sempre stati davanti a loro. Dobbiamo continuare così.»

ARNAUTOVIC – «Non ho visto quando è uscito. Ha fatto bene, quello che doveva fare. Hanno giocato bene tutti, anche quelli che sono entrati.»

ORSOLINI – «Oggi ha fatto bene. Deve saper sfruttare le occasioni quando gli capitano. Anche da quinto, quando ha dovuto farlo si è ben comportato. Contro lo Spezia è stato uno dei migliori fino a quando è stato in campo.»