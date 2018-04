Sinisa Mihajlovic e Roberto Mancini, oltre ad avere il passato in comune, vedi Sampdoria ed Inter, sembrano avere un nuovo comun denominatore: l’esperienza sulla panchina dello Zenit San Pietroburgo

Le carriere da allenatore di Roberto Mancini e Sinisa Mihajlovic potrebbero incrociarsi in estate. Roberto Mancini reduce dalle esperienze all’estero, anche piuttosto remunerative, sulle panchine di Manchester City, Galatasaray e Zenit San Pietroburgo, con la parentesi in A all’Inter, sembra ormai pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Motivo per cui il club russo si starebbe muovendo alla ricerca dell’erede.

Il nome più in voga al momento, stando a quanto evidenziato da Sky Sport, sarebbe quello del serbo Sinisa Mihajlovic, sollevato dall’incarico di primo allenatore del Torino ad inizio gennaio 2018. Dopo 1 anno e mezzo sulla panchina granata, la sconfitta nel Derby ed i tanti pareggi raccolti in stagione gli sono stati fatali. Ma la parentesi Torino fa ormai parte del passato di Sinisa, pronto a sedersi per la prima volta in assoluto sulla panchina di un club che non sia italiano. La trattativa sarebbe già a buon punto e il buon esito avrebbe un effetto domino davvero importante: Sinisa Mihajlovic allenatore dello Zenit San Pietroburgo, Roberto Mancini commissario tecnico dell’Italia.