Toro, Cairo e la frecciatina a Mihajlovic: «Visto? La squadra c’era…»

Toro, Cairo e la frecciatina a Mihajlovic dopo il pareggio contro il Milan: «Avete visto? La squadra c’era». E poi loda Mazzarri: «La sua mano si vede eccome»

Giusto un mese fa il Toro affondava in casa contro la Fiorentina. Poi la sosta per le nazionali ha finito per rigenerare un gruppo torchiato da Walter Mazzarri. E da allora, i risultati, sono arrivati puntuali come un orologio: vittoria a Cagliari, dominio contro il Crotone, Inter battuta, pareggino in casa del Chievo e poi un altro ottimo punto, stavolta contro il Milan. La mano di Mazzarri si vede eccome, perché il Toro rispetto alla gestione Mihajlovic è una squadra che corre. Che ha un’identità di gioco chiara e che si danna l’anima per cercare di chiudere in maniera dignitosa una stagione certamente non positiva. L’Europa League è ormai una chimera, anche se a cinque giornate dalla fine e con lo scontro diretto con l’Atalanta da giocare nulle è ancora consegnato all’aritmetica.

Urbano Cairo, in un clima di rinnovata serenità, è il primo a sorridere. Per un Toro che è finalmente tornato a macinare punti. Intercettato prima di abbandonare il Grande Torino, il presidente granata ha commentato il pareggio contro il Milan: «Abbiamo fatto una grande partita contro un Milan che, domenica scorsa, ha fermato il Napoli. Siamo sempre rimasti in partita e non ho contato molti loro tiri in porta, sono stati molti più i nostri ed alla fine Donnarumma ha fatto una parata incredibile. Il lavoro svolto da Mazzarri sta dando i suoi frutti, ora la compattezza c’è tutta». Soddisfazione per quello che sta dando Mazzarri al Toro, ma anche una piccola frecciatina al passato. Perché negli istanti prima di entrare in macchina, ai giornalisti presenti al suo capezzale, ha aggiunto: «Avete visto che la squadra c’era?». Difficile dargli torto.