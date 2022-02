ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mijatović: «il Real mi ha deluso in tutti i sensi». Demolito il Real Madrid visto nella gara di andata degli ottavi di Champions League

L’ex Real Madrid Predrag Mijatović ha rilasciato alcune dichiarazioni a El Larguero al termine della partita del Parco dei Principi di ieri sera.

«Avevo buone sensazioni, pensavo che il Madrid avrebbe recuperato il suo stile in una partita importante. Però, dopo quello che ho visto stasera, tutto il mio ottimismo è crollato. Il Madrid mi ha deluso in tutti i sensi. Ho visto un Madrid lento, senza personalità. Sono molto preoccupato. Se in 90 minuti, con la rosa che hai, non sei capace di tirare in porta… immaginate come ci sentiamo noi madridisti».

L’ex attaccante montenegrino continua: «In nessun momento ho avuto la sensazione che il Real potesse fare altro che perdere. Tutto è possibile, nel ritorno si può eliminare il PSG. Ma bisogna tenere conto che non giocheranno né Casemiro né Mendy e bisogna vedere come sta Benzema. Dobbiamo migliorare molto la prestazione della squadra, soprattutto Viniciuis, dal quale ci aspettavamo tutti molto di più».

«Dobbiamo prepararci bene per la partita di ritorno con tutte le defezioni che abbiamo. Spero che il Real Madrid faccia una buona partita al ritorno e lasci una buona immagine. Perché stasera ha dato l’immagine di una squadra di secondo livello. E questo mi preoccupa molto».