Milan, Adli: «Ecco qual è il nostro obiettivo contro il Rennes»

Yacine Adli, giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista del match di giovedì di Europa League contro il Rennes. Ecco le sue dichiarazioni.

CLASSIFICA – «Dobbiamo pensare solo al Rennes. Vogliamo vincere. Per ora mettiamo in pausa il campionato e pensiamo all’Europa. Vogliamo fare una grande partita contro il Rennes».

RENNES – «L’ho incontrato due anni fa. In casa loro ho perso 6-0, quindi so che è una quadra con qualità. Vogliamo fare una grande partita e andare avanti in Europa League».

