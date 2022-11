Milan, ag. De Ketelaere: «Sta vivendo delle difficoltà, ma sono normali e bisogna dargli tempo»

Tom de Mul, agente di Charles De Katelaere, ha parlato in merito al brutto momento del centrocampista rossonero

Tom de Mul, agente di Charles De Ketelaere, ha parlato al Sjotcast Podcast delle difficoltà del centrocampista del Milan.

PAROLE – «Charles sta vivendo delle difficoltà ma sono normali e bisogna dargli tempo. Il primo anno in una grande squadra come il Milan può essere fatto di alti e bassi. Le aspettative enormi che si sono create giocano un ruolo importante visto che dai media c’è molta attenzione. Resta il fatto che sia un momento difficile per lui ma sta lavorando per migliorare. Pensa solo a questo. Diciamo che il paragone con Kakà sarebbe stato meglio non farlo. In ogni caso Pioli e la società gli stanno dando fiducia e sono sereni».