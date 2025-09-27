Milan, Allegri in conferenza: «Abbiamo recuperato Leao che sarà tra i convocati. Tifosi? Non si devono fidare di me, ma...»

Hanno Detto
Milan, Allegri: «Abbiamo recuperato Leao che sarà tra i convocati. Tifosi? Non si devono fidare di me, ma…». Le sue parole
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani a San Siro, dove i rossoneri affronteranno il Napoli guidato da Antonio Conte.
NAPOLI, TANTE INSIDIE – «Domani sappiamo che affrontiamo il Napoli che l’anno scorso ha vinto meritatamente lo Scudetto e ha fatto un mercato importante. Dobbiamo essere bravi a sovvertire i numeri, nelle ultime 26 partite hanno fatto 18 vittorie e 8 pareggi. Vanno rovesciati questi numeri».
TORNA LEAO – «Primo big match quindi un test importante, siamo in una buona condizione fisica e mentale. Abbiamo recuperato Leao che sarà tra i convocati. Anche i nuovi sono in crescita. Dobbiamo essere pronti a fare 100 minuti al massimo».
MESSAGGIO AI TIFOSI – «Sono contento che i tifosi domani riempiranno lo Stadio e sosterranno la squadra. I tifosi non si devono fidare di me, ma della società. Non bisogna pensare che i risultati positivi hanno risolto tutto, c’è ancora tanto da lavorare. Questo va fatto con grande voglia ed entusiasmo».
LE DUE ROSE E L’OBIETTIVO – «Non so chi ha la rosa superiore. La nostra è un’ottima rosa, un buon mix tra esperti e meno esperti, pensiamo a noi stessi e lavorare, per far sì che a marzo possiamo giocarci le nostre chance. Come obiettivo c’è quello di arrivare tra le prime quattro, quello che pensano gli altri non mi interessa più di tanto».
MINUTAGGIO LEAO – «Quanta autonomia ha non lo so, non è che ne abbia tanto ha fatto due mezzi allenamenti con noi. Ha fatto 45 giorni fuori».
3-5-2 ANCHE CON LEAO? – «Questo lo vedremo cammin facendo, innanzitutto Leao deve ritrovare la condizione ottimale. Nkunku sta crescendo di condizione, Gimenez si è sbloccato e speriamo continui. Poi ci sono i cambi e sono determinanti, gli obiettivi li raggiungi se chi entra dalla panchina determina la partita. Scegliere la formazione domani sarà molto difficile, infatti speriamo di indovinarla».
DUBBI DI FORMAZIONE – «Per domani dubbi ne ho abbastanza, speriamo di risolverli prima di domani sera, se no è un casino. Anche la partita di martedì ha confermato che De Winter, Athekame, che c’è un gruppo che sta diventando squadra».
