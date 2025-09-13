Milan, una buona notizia per Allegri: in attesa di Leao lui è recuperato. Le ultime da Milanello verso la sfida contro il Bologna

Arrivano notizie agrodolci da Milanello per Massimiliano Allegri, che in vista della sfida di domani sera contro il Bologna può tirare un sospiro di sollievo a metà. La buona notizia riguarda il pieno recupero di Pervis Estupiñán: il terzino sinistro del Milan ha superato l’affaticamento muscolare accusato con la nazionale ecuadoriana, si è allenato regolarmente in gruppo e sarà a disposizione dal primo minuto. Il suo rientro è fondamentale, soprattutto perché per rivedere in campo Rafael Leão bisognerà attendere almeno un’altra settimana; l’obiettivo dello staff medico è riaverlo per la trasferta di Udine. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Se l’assenza del portoghese pesa, a caricare l’attacco rossonero ci ha pensato il Messico. Santiago Gimenez è tornato dalla nazionale galvanizzato dal gol segnato alla Corea del Sud, una pregevole rete di mancino che ha interrotto un lungo digiuno. L’ultima volta che “El Bebote” aveva segnato in una gara ufficiale era stato proprio contro il Bologna nello scorso campionato. Un segno del destino che lo proietta verso una maglia da titolare, con la speranza di ripetersi contro lo stesso avversario.

Per il resto, la formazione dovrebbe ricalcare quella vista a Lecce, con un cambio certo: al posto di Musah, ceduto all’Atalanta, agirà uno tra

. In difesa, scalpita per il debutto il giovane

, che potrebbe far rifiatare un Pavlovic reduce dagli impegni con la Serbia. Allegri, tuttavia, scioglierà gli ultimi dubbi sul terzetto offensivo solo dopo la rifinitura di domattina, valutando attentamente tutte le opzioni per tornare alla vittoria.