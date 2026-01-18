Milan, Allegri esulta dopo l’1-0 al Lecce: «Gruppo meraviglioso, ma siamo a metà dell’opera. Ecco quando smetterò di dire che l’obiettivo è il quarto posto»

Milan, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria contro il Lecce. Cosa ha detto

A DAZN, Massimiliano Allegri ha parlato così dopo Milan Lecce.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

CAMBI – «La cosa più importante è che con cinque cambi le sostituzioni diventano determinanti. In certi momenti c’è bisogno di freschezza fisica e mentale. I ragazzi sono stati bravi, come a Como. Il gruppo è meraviglioso, ma siamo ancora a metà dell’opera per raggiungere l’obiettivo per cui siamo partiti».

FULLKRUG – «Si è allenato poco, poi ha preso questa botta sul piede. Io credo che possano giocare, che sia con Pulisic o Leao o Nkunku, ma la cosa importante è la precisione negli ultimi passaggi. Dobbiamo essere più lucidi e meno frettolosi. Guardavo prima della partita: il Lecce ha subito 32 gol ma 50 o 55% li ha subiti nell’ultimo quarto d’ora. Lo sapevamo e i ragazzi sono stati bravi».

OBIETTIVO QUARTO POSTO – «Quando matematicamente saremmo dentro le quattro. Il girone di ritorno diventa quasi matematica, ad oggi la quota Champions è quasi 74, credo che in questo momento sia quella».

L’INTERVISTA COMPLETA DI ALLEGRI