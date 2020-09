Milan, arrivare ai gironi di EL ti porta 15 milioni. La finale invece…

Arrivare ai gironi di Europa League potrebbe portare ben 15 milioni nelle casse del Milan: la finale ne porterebbe 35

Questa sera il Milan inizierà il suo percorso europeo partendo dal secondo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. I rossoneri vogliono andare avanti il più possibile, non solo per un discorso di prestigio ma anche da un punto di vista economico.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, superare l’ostacolo irlandese e avanzare almeno fino alla fase a gironi porterebbe nelle casse di via Aldo Rossi 15 milioni, che potrebbero crescere fino a 35 milioni in caso di finale. La cifra non sarà astronomica, ma per una società che vuole recuperare terreno seguendo la strada della crescita sostenibile sarebbe un passaggio significativo: per quanto si possa pianificare, le risorse dipendono dai risultati sul campo.