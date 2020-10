Milan, Baresi: «Scudetto? I rossoneri devono pensare in grande»

Franco Baresi ha parlato delle possibilità di trionfo del Milan: ecco le parole dell’ex colonna e leggenda rossonera

Franco Baresi, ai microfoni della Rai, ha parlato degli obiettivi del Milan. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore e leggenda rossonera sulla stagione.

«La squadra non deve perdere la fame di prestazioni. Deve continuare a giocare bene ed a pensare partita per partita. Dopo anni, non dobbiamo mancare alla Champions: dobbiamo essere tra i primi quattro. Scudetto? Il Milan deve pensare in grande».

