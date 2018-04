In Milan-Benevento è accaduto un episodio alquanto singolare che ha visto protagonisti alcuni panchinari rossoneri

Vi ricordate tutti come andò a finire all’andata, no? Brignoli, di testa, regalò il primo storico punto in Serie A al Benevento. Era l’esordio di Ringhio Gattuso sulla panchina del Milan, poi le cose sono andate via via migliorando per il club rossonero. Milan-Benevento non è iniziata nel migliore dei modi per i padroni di casa, con i giallorossi passati in vantaggio al minuto 29 del primo tempo. La rete è stata siglata da Pietro Iemmello, ex calciatore di Fiorentina e Sassuolo, su assist del regista Viola. C’è stato il silent check del Var e la rete è stata convalidata.

Fin qui nulla di strano, ma quello che è successo dopo è davvero singolare. Le telecamere delle pay tv hanno, infatti, inquadrato Marco Storari, Antonio Donnarumma e Riccardo Montolivo, seduti in panchina, intenti a controllare sul cellulare se il gol fosse regolare oppure no. Il telefono è stato passato ai calciatori da un collaboratore dello staff di Gattuso ed è probabile che stessero rivedendo l’accaduto su Sky Go. Non c’è che dire, i match tra Milan e Benevento non sono mai banali. Chissà cos’altro accadrà da qui al triplice fischio finale.