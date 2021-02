Milan, buone notizie per Pioli: Bennacer è recuperato

Buone notizie per Stefano Pioli da Milanello: Ismael Bennacer è recuperato e ci sarà con lo Spezia

Pioli può sorridere: arrivano buone notizie dall’allenamento odierno dei rossoneri in vista della gara di sabato sera alle 20:45 sul campo dello Spezia.

BENNACER RECUPERATO – Ismael Bennacer ha svolto tutto l’allenamento in gruppo ed è pienamente recuperato. Dopo aver saltato la gara col Crotone per una lieve ma fastidiosissima bronchite, l’algerino ha smaltito i sintomi influenzali e si candida per una maglia da titolare. Ancora terapie invece per Tonali e Brahim Diaz, con Kjaer che ha svolto lavoro individuale sul campo: per loro ci vorrà ancora un pò di pazienza.