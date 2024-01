Fabio Capello: «Leao in confusione, Pioli no. Sul mercato il Milan deve fare come l’Inter»

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore del Milan, sul momento che stanno vivendo i rossoneri in stagione

Fabio Capello ha fatto il punto sulla stagione del Milan in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Dalla gestione di Pioli, a Leao e il mercato fino alle chance di rientrare nella corsa scudetto, tutte le parole dell’ex tecnico rossonero.

RIMONTA IMPOSSIBILE – «Io con il Real rimontai il Barcellona ma davanti c’era una squadra sola… e si addormentò. Qui il Milan ha due squadre davanti».

LA GESTIONE DI PIOLI – «Vedo un progresso netto, sì. Se poi si sbagliano i rigori…».

LEAO – «Leao ha qualità pazzesche ma è andato un po’ in confusione. Certo, anche nella confusione è quasi sempre lui a tirare fuori il jolly e risolvere le partite. Se non altro, gli avversari con lui devono spostare tutta la difesa da una parte…».

CHI SACRIFICARE TRA I BIG – «Bellissima domanda con una bellissima risposta: lo sa l’allenatore. Io penso che un allenatore possa perdere un giocatore chiave, un punto di forza, solo se sa che arriveranno due rinforzi per risolvere due problemi. La difficoltà però è un’altra… Trovare i giocatori che fanno la differenza. Il Milan per me non può fare acquisti sperando che crescano con il tempo. Il Milan deve prender giocatori di garanzia, che cambino la squadra. Guardate l’Inter. L’Inter spende soldi in un’altra maniera…».