Milan-Celtic in tv e streaming: dove vederla

I rossoneri di Pioli affrontano al Meazza i biancoverdi di Neil Lennon nella 5ª giornata del Gruppo H di Europa League: dove vedere Milan-Celtic

Il Milan di Stefano Pioli prova a staccare il biglietto per i sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021 e sfida in casa il Celtic di Neil Lennon nella 5ª giornata del Gruppo H. Per il tecnico rossonero sarà la gara del suo rientro in panchina dopo l’assenza dovuta alla positività al Coronavirus. Milan-Celtic: la partita si giocherà giovedì 3 dicembre 2020 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18.55 e la gara sarà diretta dallo spagnolo Ricardo de Burgos Bengoechea.

I rossoneri sono secondi in classifica nel Gruppo H con 7 punti, mentre gli scozzesi si trovano in ultima posizione con un solo punto guadagnato e vista la graduatoria hanno il solo obiettivo di onorare la competizione.

Celtic-Milan sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

La telecronaca della sfida di Europa League Milan-Celtic sarà affidata a Massimo Marianella, che sarà affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Europa League Show’, il programma condotto da Leo Di Bello, che vedrà la presenza in studio di Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani e Matteo Marani.

Info dove vederla

Competizione: Europa League 2020/2021

Quando: Giovedì 3 dicembre 2020

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 del satellite)

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea (Spagna)

Leggi anche: GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA