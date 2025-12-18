Milan Como, Simonelli svela: «Si giocherà a Perth! Ecco qual è la data ufficiale della sfida»

Milan Como, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli svela: «Si giocherà a Perth!». Le sue dichiarazioni

Il progetto di internazionalizzazione del calcio italiano procede spedito, con il Milan di Massimiliano Allegri protagonista assoluto. A margine della Supercoppa contro il Napoli, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha espresso grande soddisfazione per la risposta del pubblico internazionale: vedere i tifosi locali indossare con orgoglio i colori rossoneri è la prova concreta del fascino che il club continua a esercitare ben oltre i confini nazionali. Un’operazione strategica che rafforza il brand Milan e consolida la Serie A come prodotto globale di eccellenza, capace di riempire stadi a migliaia di chilometri dall’Italia.

Tra i temi più caldi, la storica trasferta che vedrà i rossoneri affrontare il Como l’8 febbraio. Dopo alcune incertezze logistiche, Simonelli ha confermato che il match si giocherà regolarmente a Perth. La scelta dell’Australia rappresenta una tappa cruciale per Allegri e i suoi ragazzi, chiamati a portare il valore del calcio italiano in un contesto inedito. La Lega ha trasformato quella che sembrava una sfida organizzativa in una vetrina prestigiosa per il club più titolato della Serie A.

Il nodo più delicato riguardava la designazione arbitrale, risolto grazie alla mediazione di Pierluigi Collina e al confronto con il presidente FIFA Gianni Infantino. È stato così accettato l’impiego di arbitri asiatici per la gara in Australia, con Simonelli che ha ribadito la piena fiducia nell’operato di Collina. Per il Milan di Allegri, dunque, il percorso è chiaro: dopo la Supercoppa, la missione di conquista dei mercati esteri passerà dal campo di Perth, con la garanzia di una copertura tecnica di altissimo livello.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

