Milan, Allegri in conferenza: «Il Napoli ha meritato la vittoria, difendendo meglio di noi. Mercato? Parlare adesso...»

Al termine della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Massimiliano Allegri ha preso la parola in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni e i punti salienti del suo intervento.

Sul nervosismo in campo e tra le panchine: «Quello che è successo è roba di campo. Il Napoli ha meritato la vittoria, difendendo meglio di noi. nelle ultime tre partite abbiamo preso sei gol e dobbiamo crescere. Dobbiamo lavorare in questa situazione. La partita poteva cambiare all’inizio con un episodio per noi».

Sul mercato: «Parlare di mercato adesso non serve a niente. Noi dobbiamo pensare a lavorare e rimettere in piedi una fase difensiva ottima. Solo così potremo arrivare nei primi quattro posti. Pensiamo a rientrare, poi da lunedì metteremo la testa sul Verona».

Sulle eliminazione da Coppa Italia e Supercoppa: «Siamo dispiaciuti, ma abbiamo un obiettivo molto più grande che è entrare nelle prime quattro. L’entrata nella Champions, in questo momento, è un salvavita per la società perché ti permette di fare mercato ed entrare i soldi. L’eliminazione deve portare ad una crescita del gruppo. Il cammino per tornare in Champions non sarà semplice. Ci deve essere rabbia, ma non delusione».

Sui rumors legati all’arrivo di un nuovo attaccante: «Al mercato ci pensa la società»

