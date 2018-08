Secondo la stampa francese, il Milan avrebbe trovato l’accordo con il Chelsea per il centrocampista francese Tiemoué Bakayoko

Il Milan sembra sempre più vicino al centrocampista francese Tiemoué Bakayoko, ormai in uscita dal Chelsea. Il giocatore, difatti, non sarebbe tra le prime scelte del nuovo tecnico dei Blues, Maurizio Sarri che ha dato il via libera alla cessione. Secondo la stampa francese, l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo e nelle prossime ore il francese potrebbe sbarcare a Milano per trovare più spazio rispetto alla squadra londinese. Il centrocampista, classe 1994, difatti, vorrebbe giocare con continuità in modo da riscattarsi dopo una stagione sottotono in Inghilterra che ha deluso le aspettative.

A riferirlo è il portale sportivo francese le10sport.com che parla di una fumata bianca tra i due club accordatisi sulla base di un prestito con diritto di riscatto; le cifre dell’operazione non sembrano, però, essere ancora trapelate. Si attendono, dunque, nuovi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbero già arrivare nelle prossime ore.