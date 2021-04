Milan, Donnarumma non rinnova: la Juventus si fionda sul portiere

Il rinnovo di Donnarumma con Milan tarda ad arrivare e così ecco che sul portiere ci si fionda la Juventus

Donnarumma, la Juventus ci prova: il piano d’azione per passare ai fatti mentre al momento tutto tace in casa rossonera e il tempo scorre. Corriere dello sport di questa mattina illustra la situazione, in primis dal punto di vista bianconero, ovvero mostrando l’idea di Paratici, pronta a diventare un pero e proprio piano di movimento, in direzione del colpaccio: «Dopo lo shock Superlega i bianconeri tentano l’affondo sul portiere della nazionale in scadenza di contratto. I riflessi sugli altri casi in sospeso (come Dybala) non spaventano la dirigenza».

L’IDEA JUVE – Banalmente parlando, si tratterebbe di una proposta da 10 milioni di euro stagionali, contro gli 8 offerti dai rossoneri, cifra che il Milan ha già fatto intendere di non voler superare. Raiola accoglie e presto restituirà in casa Milan, in attesa eventualmente di una controproposta.