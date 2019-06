Milan, Donnarumma verso i saluti? Areola è un degno sostituto – VIDEO

Donnarumma potrebbe presto salutare il Milan per accasarsi al Psg. Farebbe il percorso inverso Areola: conosciamo meglio il francese

Gianluigi Donnarumma potrebbe presto vestire la maglia del Psg e lasciare il Milan. La notizia rimbalza prepotentemente da ieri, coi rossoneri che andrebbero ad abbracciare Alphonse Areola come contropartita. A cui si aggiungerebbe un gruzzoletto economico. L’eventuale partenza di Gigio sarebbe senz’altro dolorosa, ma l’attuale portiere dei francesi regala ampie garanzie.

Ventisei anni compiuti a febbraio, è sotto l’ombra della Torre Eiffel sin dalle giovanili. In mezzo un paio di prestiti a Bastia e Villarreal, prima di prendersi la titolarità in squadra. Che ha tuttavia sempre condiviso, con Trapp e nell’ultimo anno con Buffon. Ventuno le presenze nell’ultimo campionato, ma in un anno di allenamenti con lo storico portiere italiano è sicuramente stato in grado di capire determinati segreti. Volti alla sua crescita, che presto potrebbe essere espressa nel Milan.