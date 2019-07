Milan, ecco Leao: visite mediche per l’attaccante – FOTO e VIDEO

Rafael Leao è arrivato presso la clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan. Ecco le foto e il video del suo arrivo

E’ arrivato di buona mattina Rafael Leao presso la clinica La Madonnina. L’attaccante, sbarcato ieri a Milano, inizia così la sua nuova avventura con la maglia del Milan.

Giornata di visite mediche per lui: l’attaccante classe ’99 arriva dal Lille per 30 milioni di euro e in questi minuti ha iniziato i test fisici propedeutici alla firma sul contratto con i rossoneri.

🏥 #Milan, iniziate le visite mediche di Rafael Leao pic.twitter.com/fZlLPjlSVn — Michael Cuomo (@MichaelCuomo7) July 31, 2019