Crystal Palace, avanti con Glasner: destino segnato per l’allenatore, mentre in estate…

Published

3 ore ago

on

By

Glasner

Crystal Palace, avanti con Glasner: destino segnato per l’allenatore, mentre in estate… La decisione del club dopo l’incontro di oggi

Il Crystal Palace prosegue temporaneamente con Oliver Glasner, preparato tecnico austriaco. La società inglese ha ribadito l’attuale fiducia. L’addio a giugno rimane certo, ma tutto dipenderà dalle imminenti sfide in Premier League. A rivelarlo è Fabrizio Romano su X.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PAROLE – «🚨🦅 Dopo i colloqui diretti di oggi, il Crystal Palace ha informato Oliver Glasner che desidera continuare a collaborare con lui.
Sono 24 ore di tensione al club, Glasner se ne andrà comunque a giugno; potrebbe anche partire prima, in base alle prossime settimane… ma il Palace insiste nel continuare a collaborare, per ora».

