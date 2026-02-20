Calcio Estero
Crystal Palace, avanti con Glasner: destino segnato per l’allenatore, mentre in estate…
Crystal Palace, avanti con Glasner: destino segnato per l’allenatore, mentre in estate… La decisione del club dopo l’incontro di oggi
Il Crystal Palace prosegue temporaneamente con Oliver Glasner, preparato tecnico austriaco. La società inglese ha ribadito l’attuale fiducia. L’addio a giugno rimane certo, ma tutto dipenderà dalle imminenti sfide in Premier League. A rivelarlo è Fabrizio Romano su X.
🚨🦅 After direct talks today, Crystal Palace inform Oliver Glasner that they want to continue with him.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 20, 2026
Tense 24h at the club, Glasner will still leave in June; could be earlier based on next weeks… but Palace insist to keep going together, for now.
PAROLE – «🚨🦅 Dopo i colloqui diretti di oggi, il Crystal Palace ha informato Oliver Glasner che desidera continuare a collaborare con lui.
Sono 24 ore di tensione al club, Glasner se ne andrà comunque a giugno; potrebbe anche partire prima, in base alle prossime settimane… ma il Palace insiste nel continuare a collaborare, per ora».
