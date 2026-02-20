Connect with us

Caso Vinicius Jr, la Federcalcio brasiliana prende una posizione: ecco cosa sta succedendo

Caso Vinícius Jr, la Federcalcio brasiliana interviene con forza: ecco la posizione ufficiale e cosa sta accadendo

La Federcalcio brasiliana (CBF) ha preso una posizione netta, chiedendo a FIFA e UEFA di adottare misure severe contro i responsabili del nuovo episodio di razzismo ai danni di Vinícius. La richiesta è stata formalizzata attraverso lettere inviate alle due organizzazioni, come riportato nel comunicato ufficiale diffuso dalla federazione.

Nel documento, firmato dal presidente Samir Xaud, la CBF ribadisce di aspettarsi che la FIFA monitori da vicino l’evoluzione del caso e che la UEFA metta in atto tutte le misure necessarie, inclusa un’indagine approfondita, per identificare e punire gli autori degli insulti razzisti.

NOTA CLUB “La Cbf ha inoltre inviato una richiesta formale alla Uefa per un’indagine approfondita sugli atti commessi contro Vinicius Jr., tenendo conto delle testimonianze della vittima e dei presenti, per identificare e punire in modo esemplare i responsabili dell’episodio“.

