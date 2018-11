Il Milan deve aumentare il numero dei difensori a disposizione di Gattuso: per questo motivo si pensa a Rodrigo Caio ma occhio a Benatia e Godin

Più nomi sul tavolo di Leonardo e Maldini per rinforzare la difesa del Milan. Gli infortuni stanno flagellando la retroguardia di Gattuso che contro la Lazio dovrà schierare una formazione del tutto sperimentale. Leonardo e Maldini stanno lavorando, quindi, su più fronti per cercare la soluzione migliore qualità-prezzo. Arriverà sicuramente un difensore centrale tra gennaio e giugno e Rodrigo Caio del San Paolo rimane una opzione concreta. L’agente di Caio è stato a Milano nei primi giorni della settimana, prima di ripartire alla volta di Madrid.

Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Questa la formula individuata dal club brasiliano. Da via Aldo Rossi prendono tempo, si valutano anche altri profili forse più pronti per il calcio italiano. Uno su tutti è Medhi Benatia che con la Juve di Allegri sta trovando pochissimo spazio. Il marocchino vorrebbe strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera e i rossoneri sono pronti ad accoglierlo. Come sarebbero pronti ad abbracciare un totem mondiale del ruolo, quel Diego Godin in odore di divorzio dall’Atletico Madrid. Tanti nomi sul tavolo, per Leonardo e Maldini sono settimane di riflessione.