Milan, emergenza per Pioli. Ibrahimovic e Kjaer fermati dall’influenza

Milan, situazione difficile per Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic e Simone Kjaer fermati dall’influenza. Problemi anche per Krunic

Piccola emergenza per Stefano Pioli in vista della partita casalinga contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. Come ammesso dal tecnico stesso in conferenza stampa, Ibrahimovic e Kjaer sono fermi da tre giorni a causa influenza.

A loro si somma anche Krunic, che ha accusato alcuni problemi. Bisognerà vedere come l’allenatore rossonero sopperirà a questi piccoli problemi di formazione.