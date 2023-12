Milan, a Salerno con la spinta di Ibrahimovic

Questa sera il Milan sarà di scena a Salerno prima del Natale per regalarsi un’altra partita positiva prima di chiudere l’anno: la spinta in più arriva da Ibrahimovic

Lo svedese, infatti, esordirà nel nuovo ruolo nella gara contro la Salernitana e per Pioli è una spinta positiva in più. Un aiuto prezioso anche per la squadra e per fare da collante. In tanti si ricordano della sua importanza nell’anno dello scudetto.