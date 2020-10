Milan, finalmente Rebic: l’attaccante sarà a disposizione di Pioli

L’attaccante del Milan Ante Rebic ha recuperato finalmente per il match contro l’Udinese. Verrà convocato da Pioli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ante Rebic ha finalmente recuperato, in via definitiva, dall’infortunio al gomito.

L’attaccante del Milan si è allenato anche oggi regolarmente insieme ai compagni di squadra e verrà convocato da Pioli per il match di domenica contro l’Udinese. Con ogni probabilità per l’ex Eintracht non partirà titolare, visto il mese abbondante di stop a cui è stato costretto.