Milan Fiorentina, De Marco chiarisce: «Marinelli aveva letto bene la situazione, il VAR non doveva intervenire. Gimenez? Ecco cosa succede»

Milan Fiorentina, l’ex arbitro Andrea De Marco, ospite ad Open Var chiarisce la situazione del rigore assegnato ai rossoneri per il contatto tra Parisi e Gimenez

Andrea De Marco, ex arbitro e ospite di OpenVAR su DAZN, ha analizzato l’episodio controverso che ha coinvolto la Fiorentina e il Milan durante la sfida che ha visto l’assegnazione di un calcio di rigore al Milan per il contatto tra Fabiano Parisi e Santiago Gimenez. Il fallo ha suscitato polemiche, ma De Marco ha spiegato il suo punto di vista sulla decisione presa dal direttore di gara.

L’EPISODIO E IL RUOLO DEL VAR – «In questo caso Marinelli aveva letto bene la situazione in campo e quando c’è intensità come in questo caso il VAR non deve intervenire perché è una valutazione di campo, una valutazione che fa l’arbitro».

LA SOGLIA ALTA PER I RIGORI – «Con la soglia dei calci di rigore molto alta che sta portando avanti Rocchi in questa stagione, questo non sarebbe stato calcio di rigore. Se l’arbitro avesse avuto, dal campo, la sensazione che l’intensità fosse stata tale da concedere il calcio di rigore, e l’avesse concesso, il VAR non sarebbe dovuto intervenire per farlo eventualmente togliere. Era una decisione che spettava al direttore di gara».

IL COMPORTAMENTO DI GIMENEZ – «Accentua molto la caduta e in questa stagione abbiamo visto molti calciatori che hanno atteggiamenti di questo tipo e, appena toccati, fingono di aver ricevuto un colpo violento. Rocchi è stato molto chiaro sulla questione e la commissione sta studiando come punire situazioni di questo tipo perché in campo ci vuole massimo rispetto. Sono comportamenti che vanno eliminati. Ci sarà uno stretto giro di vite già dalla prossima domenica su casi simili».