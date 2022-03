Milan, finale di stagione decisivo per Messias

Milan, riflessioni su Messias: decide Pioli? Ultime sul futuro del trequartista brasiliano che può essere riscattato

Messias avrà queste ultime partite di campionato per avere una conferma dal Milan. Un riscatto che passa dalle prestazioni del brasiliano e dal contributo che darà ai rossoneri.

Il Milan ha versato 2.6 milioni per il prestito al Crotone e dovrebbe pagarne altri 5.6 per il riscatto. Cifra alta, soprattutto se la dirigenza pensa di andare su Berardi come possibile colpo estivo per l’attacco. Lo riporta Tuttosport.