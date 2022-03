Sala sullo stadio: «Inter e Milan devono avere pazienza di aspettare»

Sala: «Questione stadio circolo vizioso. A Sesto non si guadagna tempo». Le dichiarazioni del sindaco di Milano

Beppe Sala, sindaco di Milano, torna a parlare della questione stadio. Le sue dichiarazioni:

Le sue parole: «I club dicono: ‘Quello che serve è un vero progetto esecutivo e per farlo servono tanti soldi e in una situazione di incertezza, tante risorse non siamo disponibili a investirle’. Si può fare il dibattito pubblico sul progetto esistente ma vale di meno. Il dibattito pubblico non allunga i tempi, considerando che ci sono già i ricorsi al Tar e la richiesta di referendum. Anzi, il dibattito pubblico, automaticamente, annullerebbe il referendum. Il problema, dunque, è se le squadre avranno la pazienza di aspettare ancora alcuni mesi oppure no. Ma andando altrove, prendiamo Sesto, non guadagnerebbero molto tempo».