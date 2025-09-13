Milan, Garlando: «Rabiot ha già segnato il suo primo gol, ecco quale». Il giornalista scrive così della presentazione del francese

Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport sceglie Adrien Rabiot, ieri presentatosi come nuovo giocatore del Milan, come protagonista della sua rubrica quotidiana: ‘La sveglia‘.

‘Ferragosto, al Roazhon Park di Rennes, l’ambizioso Olympique Marsiglia perde al debutto nella Ligue 1 per un gol al 91’ contro una squadra in dieci. Tenzone a mille in spogliatoio. Jonathan Rowe si allaccia con Adrien Rabiot e qui i testimoni giurano che si sono spalancate le porte dell’inferno. L’allenatore De Zerbi: «In 30 anni di calcio mai visto una cosa del genere. Una rissa da pub inglese». Il ds Benatia: «C’era Bakola svenuto a terra e loro si prendevano a pugni in faccia». Il presidente del Marsiglia salta a piè pari multe e sospensioni per cacciarli entrambi dal club, con la spada di fuoco, come se avessero mangiato la mela. Tutti e due sul mercato, poi tutti e due in Serie A. Ironia della sorte, domani esordiranno uno contro l’altro in Milan-Bologna. «Se si sono pestati a quel modo, chissà che resa dei conti…», hanno ridacchiato in tanti. Tipo i ragazzini che fanno cerchio per vedere due bulli che si menano.

E invece ieri Adrien Rabiot ha deluso chi attendeva il match del secolo, sul ring che fu di Ibra e Lukaku: «Io e Jonathan ci siamo già parlati. Ci siamo scambiati gli auguri per la nostra avventura italiana. Sono contento di rivederlo a San Siro e lui di rivedere me. Ciò che è successo non cambia il nostro rapporto. È un bravo ragazzo». Bravo Rabiot a farlo sapere a tutti. In un mondo che si sveglia ogni mattina con la paura di essere in guerra, un messaggio di pace in più fa solo bene. Anche perché i ragazzi osservano i campioni e orientano i comportamenti di conseguenza. Gli eroi violenti legittimano la violenza di chi li segue. È il primo gol di Rabiot’.