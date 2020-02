Milan, Gazidis: «C’è una sola visione comune. Ibra, impatto enorme»

Ivan Gazidis, a.d. del Milan, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul club rossonero

L’ a.d. del Milan Ivan Gazidis ha raccontato la sua esperienza in Italia in una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: «C’è una sola visione comune: avere un Milan moderno, che competa al vertice del calcio italiano e europeo, che giochi in futuro nel più grande stadio del mondo. Il Milan è uno dei più grandi club di calcio, ma tutti sanno che gli anni passati sono stati difficili. Le perdite enormi. Da quando Elliott è subentrato siamo una delle società che più ha investito al mondo».

CALCIO ITALIANO – «È vero, qui cambia tutto in una settimana in base a una vittoria o a una sconfitta. E questo non aiuta a far crescere il sistema. La tentazione spesso è prendere decisioni a breve termine, fare il passo più lungo della gamba».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan ha avuto un impatto enorme, da un punto di vista tecnico, di personalità, di leadership. Non abbiamo mai rifiutato l’idea di giocatori esperti e già di alto livello. Ma puntiamo anche su chi possa diventarlo con la maglia del Milan».