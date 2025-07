Milan, senti Graziani: «Vlahovic vede la porta come pochi, non solo in Italia ma nel mondo. Se lo prendono fanno un affare»

Milan, Graziani sicuro: «Vlahovic vede la porta come pochi, non solo in Italia ma nel mondo. Se lo prendono fanno un affare». Le parole

Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, è tra i nomi più caldi del calciomercato estivo. Dopo una stagione sottotono con la Juventus, il centravanti potrebbe cambiare maglia e approdare al Milan, che è alla ricerca di un rinforzo offensivo capace di competere con Santiago Gimenez, attaccante messicano in forza al Feyenoord.

Graziani scommette su Vlahovic: “Ha doti da bomber mondiale”

Ciccio Graziani, ex campione del mondo nel 1982 con l’Italia, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, esprimendo il suo pieno appoggio al talento di Vlahovic. “Ho seguito la crescita di questo ragazzo. Non è tecnicamente perfetto, ma sa vedere la porta come pochi, non solo in Italia ma nel mondo. Se il Milan lo prende fa un affare”, ha dichiarato con convinzione. Le sue parole hanno riacceso il dibattito sul futuro del giovane attaccante e sulla sua effettiva capacità di fare la differenza in una nuova piazza.

Il percorso italiano del centravanti serbo

Vlahovic ha iniziato la sua avventura in Serie A nel 2018, quando è stato acquistato dalla Fiorentina. Con la maglia viola ha vissuto stagioni brillanti, confermandosi tra i migliori giovani d’Europa. Le sue prestazioni hanno spinto la Juventus a investire oltre 80 milioni di euro nel gennaio 2022 per portarlo a Torino. Tuttavia, in maglia bianconera non ha mantenuto le stesse cifre: 58 gol in 145 partite, numeri discreti ma inferiori alle aspettative.

Milan interessato: Tare e Allegri studiano l’affondo

Con Igli Tare nel ruolo di nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, il Milan mira a costruire una squadra competitiva in Italia e in Europa. L’ingaggio di Vlahovic, ancora giovane e con margini di crescita, potrebbe rappresentare un tassello chiave nel progetto rossonero. Il contratto dell’attaccante con la Juventus scade nel giugno 2026, dettaglio che potrebbe favorire una trattativa interessante.

Un colpo di mercato? Dipenderà da costi e strategia

Il nodo principale resta il costo del cartellino e dell’ingaggio. Se il Milan riuscisse a trovare un accordo sostenibile, Vlahovic potrebbe rilanciarsi in un ambiente nuovo, con maggiore fiducia e un ruolo centrale.