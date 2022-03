Milan, Ibrahimovic vuole esserci a tutti i costi con il Napoli: la situazione

L’attaccante rossonero Ibrahimovic vuole esserci a tutti i costi nel big match del Maradona tra Napoli e Milan

Come scrive La Gazzetta dello Sport anche ieri Ibrahimovic si è allenato separato dal gruppo a Milanello, ma la sfida a se stesso è lanciata. Pazienza, d’accordo, ma uno come Zlatan non si può snaturare neppure a quarant’anni. E sta tentando in tutti i modi di recuperare per la partita con il Napoli.

Senza rischiare, ma anche senza aspettare troppo, perché non è nel suo carattere. Difficilmente potrà scendere in campo al Maradona, ma le speranze sue, e soprattutto del Milan, restano vive: se oggi e domani Ibrahimovic riuscirà a lavorare con i compagni, anche soltanto in parte, è probabile che venga convocato per Napoli, visto che si tratta di un leader, non capitano di fascia ma di fatto.

