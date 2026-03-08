Milan Inter, Allegri è pronto a stupire? Il tecnico prepara un cambio di formazione

Milan Inter, Allegri è pronto a stupire? Il tecnico prepara un cambio rispetto alla formazione schierata la settimana scorsa in campionato

Il tanto atteso derby della Madonnina si avvicina, e le scelte degli allenatori stanno iniziando a prendere forma. Per la sfida di questa sera a San Siro, Massimiliano Allegri, tecnico esperto del Milan, noto per la sua gestione pragmatica delle gare di cartello, sembra orientato verso la continuità. L’allenatore livornese, infatti, ha in mente di confermare per dieci undicesimi la squadra che ha vinto contro la Cremonese domenica scorsa, allenata da Davide Nicola, specialista in salvezze difficili.

L’unico dubbio che rimane riguarda la fascia sinistra, dove Davide Bartesaghi, giovane e promettente terzino cresciuto nel vivaio milanista, sta affrontando un fastidio muscolare. Il difensore aveva dovuto abbandonare il campo nei minuti finali della partita contro la Cremonese, e il suo recupero è stato monitorato dallo staff medico. Secondo Il Corriere dello Sport, la scelta di Allegri per sostituire Bartesaghi sembra ricadere su Pervis Estupiñán, esterno sinistro ecuadoriano, dotato di grande velocità e capacità di cross. Estupiñán è quindi il favorito per partire titolare contro i nerazzurri, mentre Bartesaghi, pur non essendo pronto per giocare dall’inizio, sarà comunque disponibile in panchina per entrare in corso d’opera, se necessario.

I nerazzurri di Cristian Chivu dovranno affrontare un Milan solido e ben rodato. Allegri, con la scelta di Estupiñán, cerca di garantire maggiore stabilità difensiva, preparandosi ad affrontare le veloci incursioni offensive della squadra di Chivu, mantenendo comunque l’ossatura che gli ha permesso di ottenere gli ultimi tre punti in campionato.

Il derby di Milano si preannuncia quindi equilibrato e ricco di emozioni, con Allegri che, pur non rischiando il giovane Bartesaghi dall’inizio, punta a confermare la solidità della sua squadra.

