Gol annullato a Icardi, social impazziti su Milan-Inter – FOTO

Milan-Inter è il tema principale su Twitter. Il motivo? Non solo l’importanza del derby, ma anche e soprattutto il gol annullato a Icardi per fuorigioco millimetrico

Milan-Inter si sta giocando in questo momento e il primo tempo è terminato senza gol. A dire il vero, un gol c’era stato: quello di Mauro Icardi verso la fine della prima frazione. Il Var ha deciso di annullarlo per un fuorigioco di pochissimi centimetri, perché Icardi pare avanti solo con parte del piede destro in quella occasione.

I social, ovviamente, non si sono fatti scappare la chance di poter ironizzare o semplicemente commentare il gol annullato a Icardi. I tifosi dell’Inter sono imbufaliti, quelli del Milan un po’ meno. In molti, però, concordano sul dire che non si può aspettare un minuto di Var per esultare. Il tema è scottante e meriterebbe un approfondimento a parte, per ora godiamoci qualche commento social a caldo.

VAR at it’s finest again Icardi Scores

Inter celebrate for 2 mins+

Goal chalked off The World Cup will be fun — Football Super Tips (@FootySuperTips) 4 aprile 2018

Fare gol in #MilanInter, esultare e scoprire dopo un minuto che gol è fuorigioco è come arrivare primo a elezioni, festeggiare e scoprire a consultazioni al #Quirinale che non hai numeri per governare! @VujaBoskov #Icardi — RE Giorgy Napolitano (@ReGiorgio_Primo) 4 aprile 2018

Hasta Wanda lo festejaba!!

Icardi marco el primero para el Inter, pero el árbitro tras revisar el VAR marco fuera de juego. Milan 0-0 Inter pic.twitter.com/AlCekBmkgY — Miguel (@Miguel_16a) 4 aprile 2018

Il fuorigioco di Icardi è meno che millimetrico, a ‘sto punto togliamo i guardalinee e mettiamo un segnalatore elettronico. — DialetticaDelTennis (@LaDialettica) 4 aprile 2018