Milan, parla Allegri: «Bella vittoria, è stata una partita divertente. Ci sono campionati in cui vinci tanti scontri diretti e perdi con le piccole»

Inter Milan, le parole di Massimiliano Allegri nel post-partita: il tecnico rossonero a DAZN. Le sue dichiarazioni

Nel post-partita di Inter-Milan, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN commentando la sfida di San Siro. Ecco un estratto:

UNA BELLA VITTORIA, UNA PARTITA DIVERTENTE – «Sono uscito sorridente perché è stata una bella vittoria, è stata una partita divertente. Abbiamo sofferto i primi 15 minuti ma poi siamo usciti bene. Dovevamo mettere più in moto Saelemaekers che su quella fascia Dimarco spingeva molto e avevamo spazi. Normale che dopo aver fatto il gol si potevano creare situazioni favorevoli con Leao sull’uno contro uno che poteva fare un pochettino meglio, ma loro sono bravi. L’Inter ha avuto delle situazioni sulle palle inattive che sapevamo».

VITTORIA IMPORTANTE – «Dobbiamo fare un passo in avanti quando giochiamo con le cosiddette piccole, perché contro le big è più facile tenere alta l’attenzione. Perdere voleva andare a -5 e uscire dalle quattro, poi è ancora lunga, ma vincere è stato importante».

VINCERE NEI BIG MATCH, PUNTI PERSI CON LE PICCOLE – «Ci sono campionati in cui vinci tanti scontri diretti e perdi con le piccole. Con il Napoli e la Roma potevamo pareggiare, alla fine dico che abbiamo i punti che meritiamo».

