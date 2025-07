Jashari Milan, il centrocampista vuole i rossoneri, che oggi accolgono Modric

Milan, altri segni di rottura tra Jashari e il Bruges, con il centrocampista che aspetta i rossoneri; intanto oggi Modric sbarca a Milano

Un altro segnale che conferma la rottura tra Ardon Jashari e il Bruges è arrivato sabato, quando il centrocampista svizzero ha deciso di non partecipare alla festa del club belga con i tifosi. Davanti a oltre 14.000 presenti, l’assenza del giocatore ha fatto rumore, alimentando la convinzione che il suo capitolo con il Bruges sia ormai chiuso e che attenda solo il Milan. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, la decisione potrebbe essere stata condivisa con la società, ma è evidente che Jashari si consideri già fuori dal progetto.

Il Milan osserva con attenzione. I rossoneri hanno già presentato la propria offerta: 32,5 milioni di euro più 2 di bonus. Se la frattura tra il giocatore e il Bruges dovesse acuirsi, i dirigenti sono pronti a tornare alla carica per chiudere l’affare alle condizioni proposte. Intanto resta da capire se Jashari si presenterà domani alla ripresa degli allenamenti: potrebbe tornare in gruppo, continuare a lavorare a parte o addirittura disertare ancora una volta.

In uscita, invece, il Milan ha visto sfumare l’obiettivo Brown, ora ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il centrocampista inglese ha firmato un contratto triennale (con opzione per un altro anno) a 3,5 milioni netti a stagione, con una clausola rescissoria fissata a 20 milioni. I rossoneri avevano proposto un quinquennale da 1,4 milioni a salire e una clausola da 50 milioni, ma per l’entourage del giocatore Istanbul rappresenta solo una tappa intermedia in attesa di nuovi scenari futuri.

Oggi, però, i riflettori a Milano sono tutti per Luka Modric. Il centrocampista croato sbarcherà in tarda mattinata a Malpensa, proveniente da Madrid con un volo privato. Dopo le visite mediche alla clinica Madonnina e l’idoneità al Centro Ambrosiano, si recherà a Casa Milan per la firma sul contratto fino al 2026 (con opzione per il 2027). Prima di ripartire in serata per Zagabria, Modric farà tappa a Milanello per conoscere Allegri e i nuovi compagni. L’appuntamento in campo è fissato per il 4 agosto: allora inizierà davvero la sua nuova avventura in rossonero.